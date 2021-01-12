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احتفالاً برأس السنة الأمازيغية.. مسجد في الجزائر يبث أغاني عبر مئذنته (فيديو)

09:02 م الثلاثاء 12 يناير 2021
احتفالاً برأس السنة الأمازيغية.. مسجد في الجزائر يبث أغاني عبر مئذنته (فيديو)

صورة من محتوى الفيديو

وكالات

بث مسجد تيزي وزو، منطقة القبائل بالجزائر، في احتفال رأس السنة الأمازيغية، أغاني أمازيغية لفنان قبائلي راحل، عبر مكبرات الصوت، في واقعة أثارت الرأي العام في الجزائر.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، للمسجد أثناء إذاعة الأغاني الأمازيغية، وتساءل بعضهم عن الأسباب التي دفعت إمام المجلس للقيام بمثل تلك الخطوة.

وظهر في الفيديو مواطن من المنطقة يرجع أنها قرية آيت أوغلان، يعبر عن إعجابه بالخطوة وهو يتكلم باللغة الأمازيغية:"أسقاس أمقاز (عيد سعيد) إنه لشيء جميل أن يبث المسجد أغاني أمازيغية تراثية".

وأعرب المفتي الشيخ أبو عبد السلام الجزائري، عن استيائه لسماعه تلك الأنباء، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية ترفض إذاعة الأغاني، لافتًا إلى أن ما حدث مرفوض ولا يجوز شرعًا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وشدد على أن ذلك السلوك مرفوض، حتى ولو كان في الإطار الثقافي والاجتماعي، وأوضح أن مكان هذه الأغاني في مثل هذه المناسبات لا يمكن بأي حال من الأحوال يكون المسجد.

واحتفل الأمازيغ، في 12 يناير الجاري، برأس السنة الأمازيغية لعام 2971، ومنذ عام 2016، اعتمدت السلطات الجزائرية يوم 12 يناير من كل عام يوم عطلة رسمي احتفالا برأس السنة الأمازيغية الجديدة.

مسجد تيزي وزو منطقة القبائل الجزائر رأس السنة الأمازيغية

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