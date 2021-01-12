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الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في مأرب

07:54 م الثلاثاء 12 يناير 2021
الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في مأرب

قوات الجيش اليمني - أرشيفية

اليمن - (أ ش أ)

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، مواقع عسكرية استراتيجية في مديرية رحبة جنوبي محافظة مأرب.

وأكد قائد محور بيحان اللواء الركن مفرح بحيبح، في تصريحات للموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن القوات بالتعاون مع المقاومة الشعبية استعادت سلسلة جبال قريضة، وجبال السليفة الاستراتيجية، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وكذلك كبدتهم خسائر بشرية ومادية كبيرة وفادحة في العتاد والأرواح في صفوف الميليشيا.

وأشاد بحيبح بالدور المحوري والكبير الذي قامت به مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من خلال استهداف التعزيزات العسكرية للميليشيا المتمردة التي كانت قادمة من محافظة البيضاء.

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قوات الجيش اليمني اليمن مفرح بحيبح إيران تحالف دعم الشرعية

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