الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في مأرب

اليمن - (أ ش أ)

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، مواقع عسكرية استراتيجية في مديرية رحبة جنوبي محافظة مأرب.

وأكد قائد محور بيحان اللواء الركن مفرح بحيبح، في تصريحات للموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن القوات بالتعاون مع المقاومة الشعبية استعادت سلسلة جبال قريضة، وجبال السليفة الاستراتيجية، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وكذلك كبدتهم خسائر بشرية ومادية كبيرة وفادحة في العتاد والأرواح في صفوف الميليشيا.

وأشاد بحيبح بالدور المحوري والكبير الذي قامت به مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من خلال استهداف التعزيزات العسكرية للميليشيا المتمردة التي كانت قادمة من محافظة البيضاء.