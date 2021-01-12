وزيرة الدفاع اللبنانية تدعو الأمم المتحدة إلى وضع حد للخروق الإسرائيلية

بيروت - (د ب أ)

دعت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى ضرورة التدخل لوضع حد للخروق الإسرائيلية المتكررة للأجواء اللبنانية.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزيرة عكر اليوم: "منذ مطلع الأسبوع الماضي، يشهد لبنان تحليقاً مكثفاً لطيران العدو الإسرائيلي الحربي والاستطلاعي وعلى علوٍ منخفض، مما يشكل خروقًا فاضحة للأجواء اللبنانية، وإثارة الذعر في صفوف المواطنات والمواطنين اللبنانيين وخصوصا الأطفال منهم".

وأضاف البيان :" مجددًا ندعو الأمم المتحدة إلى ضرورة التدخل لوضع حد لهذه الخروق والانتهاكات في أسرع وقت ممكن، والطلب من الجانب الإسرائيلي التزام تطبيق القرار 1701 بتدرجاته كافة".

وأشار البيان إلى أن المتحدث باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" أندريا تيننتي، كان قد أكد "أن هذه الانتهاكات المستمرة تزيد الخوف بين السكان المحليين، وتقوض جهود قوات الطوارىء الدولية للحد من التوترات وتهيئة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان".

وتابع البيان: "نشهد هذه الإنتهاكات المتواصلة لأجوائنا وسيادتنا وللقرار 1701، في الوقت الذي نسمع فيه إدانات وردود فعل شاجبة وشديدة اللهجة تحمل لبنان المسؤولية عند عبور راع عن طريق الخطأ ولأمتار معدودة من الحدود اللبنانية".

من جهة ثانية، قدم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه عبر مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي شكوى إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش ضد "الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية عبر الخروقات الجوية المستمرة والخطيرة منذ بضعة أيام".

وأشار إلى أن الخروقات الجوية "تعتبر خرقًا فاضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، ما يستوجب من مجلس الأمن الدولي إدانة إسرائيل على هذه الاعتداءات ووضع حد لها فورًا حفاظًا على الاستقرار والأمن والسلم في المنطقة".

وكانت الرئاسة اللبنانية قالت في بيان صحفي إن الرئيس ميشال عون طلب اليوم من شربل وهبه" توجيه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لإدانة ما ترتكبه إسرائيل من اعتداءات وخروق جوية لسيادة لبنان وللقرار 1701 وذلك بعدما تكثفت الانتهاكات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية".

وتخرق إسرائيل بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.