أكثر الكلمات إنتشاراً

حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

الحكومة الأمريكية تحث الولايات على توسيع نطاق الحصول على اللقاح

07:28 م الثلاثاء 12 يناير 2021
الحكومة الأمريكية تحث الولايات على توسيع نطاق الحصول على اللقاح

لقاح كورونا

واشنطن - (د ب أ)

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تشجيع الولايات على توسيع نطاق الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) في إطار محاولة لتسريع حملة التحصين المتعثرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن الجراح الأمريكي العام جيروم آدامز قوله في مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز" إن مسؤولي الصحة سيضغطون اليوم الثلاثاء على الولايات لتوسيع إتاحة جرعات اللقاح لأي شخص يزيد عمره عن 65 عامًا، بغض النظر عما إذا كان يعني من أمراض قد تعرضه لخطر أكبر للإصابة بمرض شديد، وأي شخص يقل عمره عن 65 عامًا لكنه مصاب بأي من تلك الأمراض.

وأوضح آدامر أن الولايات المتحدة لن تمنع أيضًا الجرعات الثانية من اللقاح من أجل إتاحة المزيد من اللقاحات على الفور.

وأضاف آدامز: "لدينا احتياطي كافٍ يمكننا من البدء في توفير هذه الجرعات".

ونقلت الوكالة عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين قولهما إن روبرت ريدفيلد ، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، سيرسل خطابًا إلى حكام الولايات لتقديم هذه التوصيات اليوم الثلاثاء.

لقاح كورونا دونالد ترامب الحكومة الأمريكية فيروس كورونا

الخبر التالى:

وزيرة الدفاع اللبنانية تدعو الأمم المتحدة إلى وضع حد للخروق الإسرائيلية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 150753

    عدد المصابين

  • 119212

    عدد المتعافين

  • 8249

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 90748286

    عدد المصابين

  • 64892318

    عدد المتعافين

  • 1944386

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لحظة بلحظة.. الأهلي والإنتاج الحربي.. كهربا يُهدر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا