السعودية تدين قرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة
السعودية - (أ ش أ)
أدانت وزارة الخارجية السعودية بشدة، اليوم الثلاثاء، قرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وجددت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" رفضها القاطع لهذه الخطوة بوصفها انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية، وتهديدًا للسلام وتقويضًا لجهود حل الدولتين.
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