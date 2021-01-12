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السعودية تدين قرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة

07:15 م الثلاثاء 12 يناير 2021
السعودية تدين قرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة

السعودية

السعودية - (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية السعودية بشدة، اليوم الثلاثاء، قرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وجددت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" رفضها القاطع لهذه الخطوة بوصفها انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية، وتهديدًا للسلام وتقويضًا لجهود حل الدولتين.

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السعودية وزارة الخارجية السعودية إسرائيل مستوطنات اسرائيلية

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