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أزمة حكومية إيطالية بسبب استخدام مساعدات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجائحة

06:31 م الثلاثاء 12 يناير 2021
أزمة حكومية إيطالية بسبب استخدام مساعدات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجائحة

رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي

روما - (د ب أ)

حذر أعضاء في الحكومة الإيطالية، من أن تحالف يسار الوسط بقيادة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، على وشك الانهيار بسبب خلاف حول استخدام مساعدات الاتحاد الأوروبي للتعافي من فيروس كورونا.

ونقلت قناة "راي 3" العامة عن وزير الخارجية لويجي دي مايو اليوم الثلاثاء قوله إن "هذه الأزمة الحكومية لا يمكن تفسيرها، ليس بسبب أننا في خضم جائحة فحسب". وقال السياسي المنتمي لحزب حركة خمس نجوم إن الوقت حان للاتفاق على حزمة مساعدات بقيمة مليار دولار.

وأرسل كونتي اقتراحا جديدا بشأن استخدام تمويل الاتحاد الأوروبى المخصص إلى أعضاء التحالف أمس الاثنين.

ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة الخطة المالية مساء اليوم الثلاثاء.

جوزيبي كونتي الحكومة الإيطالية الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا حركة خمس نجوم

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