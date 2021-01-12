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النمسا: اكتشاف 42 حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة

06:13 م الثلاثاء 12 يناير 2021
النمسا: اكتشاف 42 حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة

فيروس كورونا

النمسا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف 42 حالة مصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد في مركز لرعاية كبار السن في فيينا يضم 101 مقيم، مشيرة إلى أن غالبية المصابين بدون أعراض، وتم نقل مصاب واحد فقط إلى المستشفى.

وأوضحت مصادر في الوزارة، في تصريح اليوم، أن المصابين ثبت بالتحليل أنهم من مصابي السلالة الجديدة، التي تفشت في بريطانيا وتتسم بقدراتها الواسعة على انتشار العدوى، لافتة إلى أن هناك أيضا عدد من الحالات مشتبه في إصابتها بولايتي تيرول وسالزبورغ.

ورجحت المصادر أن يكون التدريب والتعليم الذي قام به مدربو التزلج القادمين من بريطانيا، مصدرًا مشتبها فيه لنشر العدوى.

جدير بالذكر أنه عقب موسم الأجازات تم تسجيل زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في النمسا، خاصة في دور رعاية كبار السن.

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فيروس كورونا وزارة الصحة النمساوية النمسا

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