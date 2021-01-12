أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري أنصار ترامب المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

بومبيو: زعيم القاعدة أيمن الظواهري موجود حاليًا في إيران

06:08 م الثلاثاء 12 يناير 2021
بومبيو: زعيم القاعدة أيمن الظواهري موجود حاليًا في إيران

مايك بومبيو

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، مساء الثلاثاء، إن فرض عقوبات على إيران مسؤولية دولية، مضيفًا أنها مأوى للإرهاب والجماعات الإرهابية، وتحتضن القاعدة منذ سنوات وتسهل التواصل بين عناصرها.

وقال بومبيو، مساء الثلاثاء، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "رويترز" مساء الثلاثاء، أن إيران تسمح لعناصر القاعدة بالسفر إلى سوريا بحرية، وأن زعيم التنظيم أيمن الظواهري موجود حاليًا في إيران.

وشدد على أن معركة العالم الحر ضد الإرهاب ستسمر، مضيفًا أن إيران تهدد اتفاقيات إبراهيم للخطر.

وقال إنه يجب استعمال القوة العسكرية بطريقة جراحية ضد القاعدة.

وأعلن عن مكافأة بقيمة 7 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن سلطان يوسف العريف المعرف باسم عبدالرحمن المغربي، كما أعلن فرض عقوبات عليه.

مايك بومبيو زعيم القاعدة أيمن الظواهري الإرهاب

الخبر التالى:

النمسا: اكتشاف 42 حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 150753

    عدد المصابين

  • 119212

    عدد المتعافين

  • 8249

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 90748286

    عدد المصابين

  • 64892318

    عدد المتعافين

  • 1944386

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رسمياً.. حنفي الجبالي رئيسًا لمجلس النواب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا