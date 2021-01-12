سلطنة عمان تقرر العودة التدريجية لطلبة المدارس بنظام التعليم المدمج

سلطنة عمان - (أ ش أ)

قررت اللجنة العليا بسلطنة عمان المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، العودة تدريجيًا لطلبة المدارس بنظام التعليم المدمج.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، بأنه تقرر العودة بنظام التعليم المدمج بدءًا من يوم الأحد 17 يناير الجاري وفق الآلية التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم بالسلطنة.

وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي بما يحفظ سلامة الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، على أن يتم تقييم ذلك بما يتفق مع مستجدات الوضع الوبائي في السلطنة.