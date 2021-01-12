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وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الكرواتي العلاقات الثنائية

04:27 م الثلاثاء 12 يناير 2021
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الكرواتي العلاقات الثنائية

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - أ ش أ

تلقىَ وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الكرواتي جوردان جريليش رادمان، تناولا خلاله سُبل دفع العلاقات الثنائية بين الدولتيّن، وكذا عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المُشترك للبلديّن.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيريّن أشادا بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين، وأكدا أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات على صعيد مجالات التعاون الثنائي المختلفة، بالإضافة إلى الاستمرار في التنسيق المشترك بالمحافل الدولية بما يحقق مصالح ورؤى الدولتين.

وأضاف أن الوزير سامح شكري أشار إلى اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، علاوة على أهمية زيادة حجم التجارة البينية.

كما أكد شكري على دعوة الجانب الكرواتي لزيادة الاستثمارات في مصر، خاصة في ظل التطور الذي يشهده مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة.

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