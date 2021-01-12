أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري أنصار ترامب المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

قطر تعلن عن كشف أثري جديد في العسيلة

04:10 م الثلاثاء 12 يناير 2021
قطر تعلن عن كشف أثري جديد في العسيلة

قطر

الدوحة - (د ب أ):

أعلنت إدارة الآثار في متاحف قطر، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف بقايا أثرية في مدافن العسيلة، أحد أقدم المواقع التاريخية في قطر.

ويقع هذا الموقع الأثري على بعد 12 كيلومترًا شرق مدينة أم باب، في المنطقة العربية لدولة قطر.

وقالت متاحف قطر، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه اليوم، إن الكشف قد جرى أثناء التنقيبُ المبدئيُّ الذي يجري في إحدى المقابر، التي يرجع تاريخها إلى الفترة ما بين العامين 300 قبل الميلاد و300 ميلادي.

وأضافت أنه وعلى الرغم من سرقة المقابر في العصور القديمة، إلا أن فريق إدارة الآثار تمكّن من اكتشاف بقايا مايعتقد أنها لشخصيات هامة دفنت في مقابر واسعة بُنيت بعناية في قمة تل، ودفنت معهم بعض مقتنياتهم الخاصة من سيوف وأقراط ذهبية وبعض الأدوات المعدنية الأخرى .

ووفق البيان، تم العثور أيضًا على هيكل عظمي لناقة وصغيرها مدفونان كقربان في غرفة حجرية متصلة بإحدى المقابر البشرية، وسوف تخضع البقايا البشرية لتحليلات أنثروبولوجية وجزيئية متقدمة، بما في ذلك دراسة المواد الوراثية القديمة.

وطبقا للبيان، تهدف تلك العملية إلى فهم أنماط الهجرة، والعادات الغذائية للأشخاص الذين عاشوا في هذه المنطقة في العصور الغابرة.

وقال أحمد موسى النملة الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر إن الاكتشاف الأخير في العسيلة يمهد الطريق لفهم أعمق للحضارات القديمة التي وجدت بالمنطقة، مما سيمكن متاحف قطر من تتبع أثر تلك الحضارات في تشكيل تراث قطر.

بدوره قال فيصل النعيمي، مدير إدارة الآثار في متاحف قطر إن الأراضي القطرية زاخرة بالمواقع الأثرية التي تحمل شواهد كثيرة تدل على الاستيطان البشري الضارب في عمق التاريخ لهذه المنطقة لاسيما المقابر.

قطر كشف أثري متاحف قطر مدافن العسيلة

الخبر التالى:

أردوغان يتطلع لـ "حقبة جديدة" مع اليونان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 150753

    عدد المصابين

  • 119212

    عدد المتعافين

  • 8249

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 90748286

    عدد المصابين

  • 64892318

    عدد المتعافين

  • 1944386

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:منافسة رباعية على رئاسة البرلمان بين "الجبالي وأبوهميلة ودراج ومدينة"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا