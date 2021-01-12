قطر تعلن عن كشف أثري جديد في العسيلة

الدوحة - (د ب أ):

أعلنت إدارة الآثار في متاحف قطر، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف بقايا أثرية في مدافن العسيلة، أحد أقدم المواقع التاريخية في قطر.

ويقع هذا الموقع الأثري على بعد 12 كيلومترًا شرق مدينة أم باب، في المنطقة العربية لدولة قطر.

وقالت متاحف قطر، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه اليوم، إن الكشف قد جرى أثناء التنقيبُ المبدئيُّ الذي يجري في إحدى المقابر، التي يرجع تاريخها إلى الفترة ما بين العامين 300 قبل الميلاد و300 ميلادي.

وأضافت أنه وعلى الرغم من سرقة المقابر في العصور القديمة، إلا أن فريق إدارة الآثار تمكّن من اكتشاف بقايا مايعتقد أنها لشخصيات هامة دفنت في مقابر واسعة بُنيت بعناية في قمة تل، ودفنت معهم بعض مقتنياتهم الخاصة من سيوف وأقراط ذهبية وبعض الأدوات المعدنية الأخرى .

ووفق البيان، تم العثور أيضًا على هيكل عظمي لناقة وصغيرها مدفونان كقربان في غرفة حجرية متصلة بإحدى المقابر البشرية، وسوف تخضع البقايا البشرية لتحليلات أنثروبولوجية وجزيئية متقدمة، بما في ذلك دراسة المواد الوراثية القديمة.

وطبقا للبيان، تهدف تلك العملية إلى فهم أنماط الهجرة، والعادات الغذائية للأشخاص الذين عاشوا في هذه المنطقة في العصور الغابرة.

وقال أحمد موسى النملة الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر إن الاكتشاف الأخير في العسيلة يمهد الطريق لفهم أعمق للحضارات القديمة التي وجدت بالمنطقة، مما سيمكن متاحف قطر من تتبع أثر تلك الحضارات في تشكيل تراث قطر.

بدوره قال فيصل النعيمي، مدير إدارة الآثار في متاحف قطر إن الأراضي القطرية زاخرة بالمواقع الأثرية التي تحمل شواهد كثيرة تدل على الاستيطان البشري الضارب في عمق التاريخ لهذه المنطقة لاسيما المقابر.