فورد توقف الإنتاج في البرازيل.. وتعتزم غلق ثلاثة مصانع

ديربورن - (د ب أ):

أعلنت شركة فورد الأمريكية للسيارات أمس الاثنين، تعليق الإنتاج في البرازيل وغلق ثلاثة مصانع هناك بعد خسائر على مدار سنوات.

وأوضحت ثاني أكبر شركة سيارات أمريكية أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تخفيض قيمة الأصول بنحو 1ر4 مليار دولار قبل احتساب الضرائب.

وقال جيم فارلي الرئيس التنفيذي للشركة في بيان إن هذا القرار " صعب للغاية لكنه ضروري".

وتواجه فورد صعوبات على الصعيد الدولي منذ فترة طويلة كما أنها لم تستطع تحقيق أرباح في الفترة الأخيرة سوى في السوق الأمريكية.

وتعد أوروبا وأمريكا اللاتينية من الأسواق التي تمثل مشاكل كبيرة لفورد فقد سجلت الشركة خسائر هناك بقيمة 108 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

ووفقا للبيانات الصادرة عن فورد، فإن الشركة تعتزم الاحتفاظ بمقرها الرئيسي المحلي في ساوباولو كما أنها تعتزم الإبقاء على خدمة العملاء والأنشطة التسويقية في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.