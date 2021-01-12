"معاناة في صمت".. منظمة إغاثة تبرز الأزمات الإنسانية المنسية

برلين - (د ب أ):

أظهر تحليل لمنظمة "كير" الإغاثية الدولية أن هناك العديد من الأزمات الإنسانية التي تؤثر على ملايين الأشخاص نادرا ما تظهر في التقارير الدولية.

ووضع القائمون على التحليل السنوي، الذي جاء بعنوان "المعاناة في صمت - عشر بؤر أزمات إنسانية لم تتصدر عناوين الصحف في عام 2020"، قائمة تضم 45 أزمة في جميع أنحاء العالم، والتي أثرت على أكثر من مليون شخص بسبب الجوع على سبيل المثال، وفقا لبيانات منظمات إغاثية والأمم المتحدة. ثم قام المحللون بتقييم 2ر1 مليون مقال على الإنترنت باللغات الألمانية والإنجليزية والفرنسية والعربية والإسبانية.

وجاءت في المرتبة الأخيرة بوروندي، التي على الرغم من الكوارث الطبيعية واحتلالها أعلى مستوى في العالم في سوء التغذية المزمن، حصلت على إجمالي 429 مقالا من بين 2ر1 مليون مقال. وسبقتها دولة جواتيمالا الواقعة في أمريكا الوسطى (542 مقالة)، حيث كان هناك 3ر3 مليون من أصل 9ر14 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية قبل جائحة كورونا.

وبلغ عدد المقالات التي تتحدث عن الأزمات في جمهورية أفريقيا الوسطى 621 مقالا، مقابل 702 مقال لأوكرانيا، 1515 لباكستان، 2014 مقالا لبابوا غينيا الجديدة، من بين أكثر 10 بؤر أزمات ساخنة إهمالا.

وكتب معدو التحليل: "تمت تغطية جميع الأزمات العشرة التي شملها التحليل إجمالا بصورة أقل من التغطية الخاصة بالمغني كاني ويست وترشحه للرئاسة في الولايات المتحدة. بالكاد نسمع شيئا عن الأفراد الذين يعيشون في الدول العشرة التي شملها التحليل"، وأوضح المحللون أن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم الأوضاع في الأزمات الإنسانية، لكنها في الوقت نفسه أدت إلى تدهور وصول الصحفيين إلى أماكن كثيرة.