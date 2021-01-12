وفد سوداني رفيع المستوى يزور تشاد لبحث مسار العلاقات الثنائية
الخرطوم - أ ش أ
بدأ عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق الركن إبراهيم جابر، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى العاصمة التشادية "أنجمينا"، تستغرق يوما واحدا، يرافقه خلالها وزيرا الدفاع الفريق الركن يسن إبراهيم يسن، والخارجية المكلف عمر قمر الدين.
وذكر مجلس السيادة السوداني، أن الزيارة تأتي لبحث مسار العلاقات الثنائية المتطورة، ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أوسع بما يخدم مصالح شعبي البلدين.
كان في استقبال الفريق الركن إبراهيم جابر، بمطار (أم جرس) بالعصمة التشادية، وزيرا الخارجية التشادي أمين أبا صديق، والدفاع أبا علي صلاح.
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