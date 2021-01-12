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الصين تؤكد مجددا دعمها التعاون العالمي لتتبع منشأ كورونا

01:11 م الثلاثاء 12 يناير 2021
الصين تؤكد مجددا دعمها التعاون العالمي لتتبع منشأ كورونا

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان

بكين - أ ش أ

أكدت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها تدعم علماء جميع الدول في إجراء أبحاث علمية عالمية حول منشأ فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ومسار انتقاله، كما تدعم الدول الأعضاء في إقامة تعاون حول المنشأ الحيواني للفيروس تحت قيادة منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على وصول فريق دولي يضم خبراء من منظمة الصحة العالمية إلى الصين بعد غد الخميس قادما من سنغافورة؛ لإجراء بحث مشترك مع علماء صينيين حول تتبع منشأ فيروس كورونا الجديد.

وقال جيان إن "الصين دعت 10 خبراء دوليين في فبراير ويوليو من العام الماضي لزيارتها، وحافظ الخبراء الصينيون على تفاعلات متكررة مع منظمة الصحة العالمية وخبراء دوليين من خلال ندوات عبر الفيديو، وقدموا النتائج التي توصلت إليها الصين في تتبع منشأ الفيروس".

وأضاف "اعترفت منظمة الصحة العالمية وخبراء دوليون بما حققته الصين في الوقاية من المرض والسيطرة عليه، وبجهودها في تتبع منشأ الفيروس، وقد توصل الجانبان إلى توافق مهم حول منشأ الفيروس"، مشيرا إلى أن "تتبع منشأ (كوفيد-19) عملية علمية، وأن العمل المتصل به يجب أن يقوم به العلماء من خلال تعاون عالمي".

ولفت جيان إلى أنه "في ظل التغيرات المستمرة في وضع الجائحة وزيادة فهم الفيروس واكتشاف حالات مبكرة عن الوقت المعروف، من المحتمل أن يشمل تتبع منشأ الفيروس المزيد من البلدان والمناطق، وستجري منظمة الصحة العالمية بحثا مماثلا في دول ومناطق أخرى إذا تطلب الأمر"، منوها إلى أن الصين مستعدة لمواصلة إقامة تعاون أوثق مع منظمة الصحة العالمية والخبراء الدوليين في هذا الصدد، من أجل الإسهام في العملية العالمية لتتبع منشأ (كوفيد-19).

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