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روسيا تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة حتى فبراير

10:42 ص الثلاثاء 12 يناير 2021
روسيا تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة حتى فبراير

الطيران الروسي

موسكو - أ ش أ

مددت روسيا، اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية من المملكة المتحدة وإليها حتى الأول من فبراير 2021.

وقال مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا- في بيان، أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- إن قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة يهدف إلى حماية الصحة العامة.

وأضاف البيان أن قرار تمديد تعليق الرحلات الجوية ساري حتى يوم 1 فبراير 2021.

جدير بالذكر أن روسيا علقت الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة يوم 22 ديسمبر 2020؛ لمواجهة السلالة الجديدة من ف

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الطيران الروسي موسكو روسيا المملكة المتحدة تعليق الرحلات الجوية

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