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لأول مرة منذ اقتحام الكونجرس.. ترامب التقى بنس بالمكتب البيضاوي

10:41 ص الثلاثاء 12 يناير 2021
لأول مرة منذ اقتحام الكونجرس.. ترامب التقى بنس بالمكتب البيضاوي

مايك بنس

واشنطن- (أ ف ب):

التقى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، مساء الاثنين، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، بحسب ما أفاد مسؤول أمريكي وكالة فرانس برس.

وقال المسؤول إنّ الرجلين اللذين لم يتحادثا منذ أعمال العنف التي شهدها الكونجرس الأربعاء "أجريا محادثة جيّدة"، في وقت يضغط فيه الديموقراطيون على بنس لعزل ترامب بدعوى عدم الأهلية.

وأضاف أنّ ترامب لا يعتزم الاستقالة قبل انتهاء ولايته في 20 يناير الجاري، في حين أنّ بنس لا يعتزم من جهته تنحية الرئيس بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور الذي يجيز لنائب الرئيس بالاتفاق مع أغلبية أعضاء الحكومة تنحية الرئيس إذا ما ارتأوا أنّه "غير قادر على تحمّل أعباء منصبه".

ووفقاً للمسؤول نفسه فإنّ ترامب وبنس "جدّدا التأكيد على أنّ أولئك الذين انتهكوا القانون واقتحموا الكابيتول الأسبوع الماضي لا يمثّلون حركة (أمريكا أولًا) التي يدعمها 75 مليون أمريكي"، مشيراً إلى أنّهما "تعهّدا مواصلة عملهما في سبيل البلاد حتى نهاية ولايتهما".

وعلى الرّغم من الضغوط التي مارسها عليه ترامب فقد أعلن بنس في رسالة الأربعاء أنّه لن يعرقل عملية المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في الكونغرس، في موقف أثار حفيظة الرئيس وأنصاره الذين اقتحموا الكابيتول احتجاجاً.

وفي حين كانت جموع من أنصار ترامب تقتحم الكابيتول كان ترامب يكتب على تويتر أنّ "مايك بنس لم يمتلك الشجاعة لفعل ما كان ينبغي عليه أن يفعله لحماية بلدنا ودستورنا".

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حشداً صغيراً من أنصار ترامب واقفاً أمام الكابيتول هاتفاً "اشنقوا مايك بنس"، في حين أطلق آخرون ممن اقتحموا الكونجرس هتافات ضدّ نائب الرئيس من بينها أنّه "جبان"، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

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