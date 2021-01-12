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ملك ماليزيا يعلن حالة الطوارئ في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد

08:09 ص الثلاثاء 12 يناير 2021
ملك ماليزيا يعلن حالة الطوارئ في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد

السلطان عبدالله أحمد شاه

كوالامبور - (أ ش أ):
أعلن ملك ماليزيا سلطان عبد الله سلطان أحمد شاه حالة الطوارئ في البلاد حتى الأول من أغسطس القادم، وذلك بهدف احتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء أنه من الممكن أن يتم رفع حالة الطوارئ في حال تمكنت السلطات من السيطرة على عدد حالات الإصابة وتقليلها قبل ذلك الحين.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن تسجيل أكثر من ألفي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال يوم أمس (الإثنين).
ورصدت السلطات الماليزية أمس (الإثنين) لأول مرة السلالة الجديدة من فيروس كورونا داخل البلاد والتي ظهرت للمرة الأولى في شهر ديسمبر الماضي في المملكة المتحدة.

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