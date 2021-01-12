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توزيع الجرعات الأولى من لقاح "موديرنا" في ألمانيا

08:05 ص الثلاثاء 12 يناير 2021
توزيع الجرعات الأولى من لقاح "موديرنا" في ألمانيا

لقاح فيروس كورونا

برلين - (د ب أ):
من المقرر أن يتم توزيع الجرعات الأولى من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "موديرنا" في ألمانيا اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أسبوعين من بدء التطعيم بلقاح شركتي "بيونتيك / فايزر".

وستتسلم ألمانيا نحو مليوني جرعة من لقاح "موديرنا" بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري ونحو 50 مليون جرعة بحلول نهاية العام ، حسبما أفاد وزير الصحة ينس شبان.

وقال توماس ميرتنز، رئيس لجنة اللقاحات الألمانية إن كلا اللقاحين "متكافئان في الفعالية والأمان".

ويحتاج متلقو اللقاحين إلى جرعتين يفصل بينهما فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

ولن يتاح لمتلقي اللقاحات الخيار بين "موديرنا" أو "بيونتيك / فايزر".

وتلقى أكثر من 600 ألف شخص الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19 في ألمانيا منذ بداية حملة التلقيح، بحسب معهد روبرت كوخ للسيطرة على الأمراض.

لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا شركة موديرنا برلين

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