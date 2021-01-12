أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري أنصار ترامب المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

وزيرة خارجية كولومبيا تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد

06:53 ص الثلاثاء 12 يناير 2021
وزيرة خارجية كولومبيا تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد

وزيرة خارجية كولومبيا كلوديا بلوم

بوجوتا - (أ ش أ):
أعلنت وزيرة خارجية كولومبيا كلاوديا بلوم عن إصابتها بفيروس كورونا ومواصلة العمل من المنزل.
وأضافت الوزيرة - في بيان نشرته وزارة الخارجية وأوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء- أنها دخلت العزل المنزلي بعد إصابة أحد أفراد عائلتها بالفيروس، ثم خضعت لاختبار فيروس كورونا، الذي بين نتيجة إيجابية.
وأكدت الوزيرة أنها بحالة جيدة، وتواصل أداء مهامها من المنزل، وأنها تعتزم استئناف اللقاءات الشخصية في وقت قريب بناء على تعليمات الأطباء.
يذكر أن كولومبيا سجلت 1.786 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، و46114 وفاة، منها 15537 إصابة و330 وفاة خلال اليوم الأخير.

هذا المحتوى من

كلوديا بلوم بوجوتا كولومبيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

توزيع الجرعات الأولى من لقاح "موديرنا" في ألمانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 150753

    عدد المصابين

  • 119212

    عدد المتعافين

  • 8249

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 90748286

    عدد المصابين

  • 64892318

    عدد المتعافين

  • 1944386

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| اقتربنا من 100 مليون إصابة و3 سلالات ترعب العالم.. و14 تصريحًا من "الصحة"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا