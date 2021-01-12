ترامب يوافق على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة بداية من اليوم وحتى 24 يناير
وكالات
وافق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة واشنطن بدء من اليوم وحتى 24 يناير، وفق سكاي نيوز.
وتسعى السلطات الأمنية في واشنطن للسيطرة ضد أي شغب على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي وقت التصويت على نتيجة الانتخابات الأمريكية.
وأكد مسؤول في قيادة الحرس الوطني الأمريكي أن العاصمة واشنطن ستكون في إغلاق كامل يوم تنصيب الرئيس بايدن.
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