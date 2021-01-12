إصابة اثنتين من الغوريلا بفيروس كورونا في حديقة حيوان أمريكية
سان فرانسيسكو - (د ب أ):
أعلنت حديقة حيوان سان دييجو بولاية كاليفورينا الأمريكية ، يوم الاثنين، عن إصابة اثنتين من حيوان الغوريلا بفيروس كورونا، وجاري حاليا وضعهما في الحجر الصحي معا.
وبعد أن بدأت اثنتان من الغوريلا في السعال، تم تحليل عينات من البراز وأثبتت التحاليل الإصابة. وذكرت حديقة الحيوان أنه لا يمكن استبعاد إصابة حيوانات أخرى في المجموعة.
وقالت ليزا بيترسون، المديرة التنفيذية للحديقة، "بصرف النظر عن بعض الاحتقان والسعال، فإن حيواني الغوريلا بحالة جيدة".
وقالت حديقة الحيوانات إن ذلك يمثل أول انتقال معروف للفيروس للقردة العليا، ولم يُعرف ما إذا كان سيكون لذلك رد فعل خطير.
ويُعتقد أن الإصابة انتقلت إلى حيواني الغوريلا من موظف بدون أعراض على الرغم من احتياطات السلامة التي اتخذتها حديقة الحيوان. وتم إغلاق المنشأة أمام الزوار منذ ديسمبر.
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