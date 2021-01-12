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بنس يقطع الطريق على سعى الكونجرس لعزل ترامب

02:07 ص الثلاثاء 12 يناير 2021
بنس يقطع الطريق على سعى الكونجرس لعزل ترامب

مايكل بنس

وكالات
قطع مايكل بنس نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الطريق على مساعى مجلس النواب لعزل لترامب.
وأكدت سكاي نيوز عن مسؤول أمريكي لم تسمه أن ترامب و بنس تعهدا بمواصلة العمل حتى نهاية ما تبقى من فترة الرئاسة.
وقدم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، يوم الاثنين، مادة تقضي باتهام الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالتقصير، حيث منع الجمهوريون إجراء يدعو نائب الرئيس مايك بنس إلى إقالة الرئيس من منصبه.
وقد يصبح ترامب، الذي تنتهي ولايته في 20 يناير الجاري، أول رئيس أمريكي يواجه إمكانية العزل من منصبه مرتين.

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