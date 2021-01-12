بنس يقطع الطريق على سعى الكونجرس لعزل ترامب
وكالات
قطع مايكل بنس نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الطريق على مساعى مجلس النواب لعزل لترامب.
وأكدت سكاي نيوز عن مسؤول أمريكي لم تسمه أن ترامب و بنس تعهدا بمواصلة العمل حتى نهاية ما تبقى من فترة الرئاسة.
وقدم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، يوم الاثنين، مادة تقضي باتهام الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالتقصير، حيث منع الجمهوريون إجراء يدعو نائب الرئيس مايك بنس إلى إقالة الرئيس من منصبه.
وقد يصبح ترامب، الذي تنتهي ولايته في 20 يناير الجاري، أول رئيس أمريكي يواجه إمكانية العزل من منصبه مرتين.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
150753
عدد المصابين
-
119212
عدد المتعافين
-
8249
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
90748286
عدد المصابين
-
64892318
عدد المتعافين
-
1944386
عدد الوفيات
إعلان