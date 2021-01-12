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وزارة الصحة الجزائرية: استلام الشحنة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا نهاية يناير

01:38 ص الثلاثاء 12 يناير 2021
وزارة الصحة الجزائرية: استلام الشحنة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا نهاية يناير

عمليات التعقيم في الجزائر

الجزائر - (د ب أ):
أكدت وزارة الصحة في الجزائر أن استلام الشحنة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا سيكون في نهاية يناير الجاري، مؤكدة التزامها بـ "إعلام المواطنين فور استلامه".

كان جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا كشف في تصريح للإذاعة الجزائرية الرسمية في وقت سابق الاثنين، أن الشحنة الأولى من لقاح " سبوتينك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا ستصل الجزائر يوم 12 أو 13 يناير الجاري، لافتا إلى أن الشحنة الأولى تضم 500 ألف جرعة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها مساء الاثنين أن تصريحات فورار" تم تفسيرها بشكل خاطئ"، وأنه " بأي حال من الأحوال لم يؤكد استلام اللقاح المذكور".

يشار ان وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، أعلنت الأحد، عن تسجيل لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا، تحضيرا لانطلاق عملية التطعيم في البلاد.

وسجلت الجزائر حتى يوم الاثنين 102369 إصابة و2812 وفاة مقابل 69 ألفا و403 حالة شفاء بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

الجزائر وزارة الصحة الجزائرية فيروس كورونا

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