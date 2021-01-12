استقالة القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي من منصبه
وكالات
أعلن القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف، عن استقالته مساء الاثنين، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".
تأتي استقالة وولف وسط مخاوف أمنية متزايدة في أعقاب هجوم الكابيتول وقبل ٩ أيام فقط من انتقال الإدارات.
وقال وولف في بيان تعليقًا على استقالته: "أشعر بالحزن لاتخاذ هذه الخطوة، وكنت أعتزم الخدمة حتى أخر يوم لهذه الإدارة".
وأعلن وولف، أن مدير وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية بيت جاينور، سيكون القائم بالأعمال.
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