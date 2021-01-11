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عقيلة صالح يبحث مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي العلاقات الثنائية

11:57 م الإثنين 11 يناير 2021
عقيلة صالح يبحث مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي العلاقات الثنائية

عقيلة صالح

طرابلس - (د ب أ)

بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تطويرها والتعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

جاء ذلك في مستهل زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، التي من المقرر أن يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الفرنسيين، حسب الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق.

كانت فرنسا قد استضافت في عام 2018 لقاء حول الأزمة الليبية في إطار الجهود الرامية لانهاءالصراع بين الجيش الوطني الليبي وما تسمى بحكومة الوفاق المعترف.

كما استضافت برلين مؤتمرًا مطلع العام الماضي بهدف الوصول لحل للأزمة التي تشهدها البلاد.

عقيلة صالح طرابلس مجلس الشيوخ الفرنسي

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