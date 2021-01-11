خالد بن سلمان: أي حل في اليمن يجب أن يحقق الاستقرار والأمن

السعودية - (أ ش أ)

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث حرص السعودية على حل سياسي شامل في اليمن.

وقال خالد بن سلمان في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه ناقش مع جريفيث المستجدات في اليمن وجهود السعودية الإنسانية، كما شدد على أن أي حل في اليمن يجب أن يكون وفق المرجعيات الثلاث ويحقق الاستقرار والأمن.