أمريكا تعيد إدراج كوبا على قائمة الإرهاب

واشنطن - (د ب أ)

أعادت حكومة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، مساء اليوم الاثنين.

ورفعت وزارة الخارجية كوبا من قائمة رعاة الإرهاب عام 2015، بعد أن أعلن الرئيس السابق باراك أوباما تطبيع العلاقات بين واشنطن وهافانا لأول مرة منذ الثورة الشيوعية في البلاد عام 1959، والتي وصفها بأنها من مخلفات الحرب الباردة.

في المقابل، تعهدت كوبا بالإصلاح السياسي والاجتماعي، وأسقط أوباما العقوبات الاقتصادية كما خفف القيود على السفر والتجارة، وأعاد فتح سفارة في هافانا لأول مرة منذ عقود.