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البحرين تتهم قطر باعتقال بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد

10:33 م الإثنين 11 يناير 2021
البحرين تتهم قطر باعتقال بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد

بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد

المنامة - (بي بي سي)

اتهمت مملكة البحرين جارتها دولة قطر باعتقال بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وتقول المنامة أن خفر السواحل القطرية قامت بإيقاف اللاعب الحداد ورفاق له تواجد بصحبتهم في رحلة صيد بحرية.

إلا أن وسائل إعلام قطرية قالت إن اللاعب هو من اخترق المياه الإقليمية القطرية وأنه ينتمي لعناصر الأمن الداخلي البحريني.

وجاءت الواقعة بالتزامن مع فتح البحرين مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية لاستئناف حركة الطيران بين الجانبين بعد بضعة أيام على قمة العلا في السعودية التي أعلن خلالها عن المصالحة بين رباعي المقاطعة، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وقطر بعد أكثر من ثلاث سنوات من قرارهم تجميد العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع الدوحة.

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