فلسطين: 90 إصابة جديدة بكورونا في صفوف جاليتنا بأمريكا
فلسطين - (أ ش أ)
ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية بأمريكا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في صفوف الجالية حول العالم إلى 9148 إصابة.
وأضافت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية، ليبقى عدد حالات الوفاة 348 حالة منذ بدء الجائحة.
وأوضحت أن الإصابات سجلت في ولايات نيوجرسي، ودالاس، ولويزيانا، وفلوريدا، وميتشغن، والينوي، وواشنطن، ليرتفع عدد الإصابات إلى 6210 إصابات بالجالية في أمريكا، فيما لم تسجل أية وفاة جديدة بالفيروس هناك لليوم السادس على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة بصفوف الجالية بأمريكا 109 حالات.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
149792
عدد المصابين
-
118900
عدد المتعافين
-
8197
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
88450548
عدد المصابين
-
63573419
عدد المتعافين
-
1905097
عدد الوفيات
إعلان