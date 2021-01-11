المملكة المتحدة تسجل 46 ألفًا و169 إصابة جديدة بكورونا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

سجلت المملكة المتحدة 46 ألفا و169 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و529 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ بداية الجائحة ،حتى الآن وصل إلى 3 ملايين و118 ألفا و518 حالة إصابة، بينها 81 ألفا و960 حالة وفاة.