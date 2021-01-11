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المملكة المتحدة تسجل 46 ألفًا و169 إصابة جديدة بكورونا

10:27 م الإثنين 11 يناير 2021
المملكة المتحدة تسجل 46 ألفًا و169 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

سجلت المملكة المتحدة 46 ألفا و169 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و529 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ بداية الجائحة ،حتى الآن وصل إلى 3 ملايين و118 ألفا و518 حالة إصابة، بينها 81 ألفا و960 حالة وفاة.

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فيروس كورونا المملكة المتحدة

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