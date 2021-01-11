تركيا واليونان تعلنان استئناف المباحثات بينهما في ٢٥ يناير
وكالات
أعلنت اليونان، مساء الاثنين، استئناف المباحثات مع تركيا، على أن تعقد الجولة الـ61 من المباحثات الاستكشافية بين أثينل وأنقرة يوم 25 يناير الجاري في إسطنبول، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".
بدوره أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو هذا الإعلان، قائلا إن "جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية مع اليونان ستجري في اسطنبول في الـ25 من الشهر الحالي".
وكان جاويش أوغلو قد دعا في وقت سابق اليوم، اليونان إلى استئناف المحادثات الاستكشافية، حول مطالباتهما البحرية المتعارضة في البحر المتوسط وقضايا أخرى، تعقد هذا الشهر.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده تسعى لإقامة علاقات مثمرة مع تركيا، وحضور المحادثات الاستكشافية بشأن قضية المناطق البحرية المتنازع عليها لدى تحديد موعدها
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