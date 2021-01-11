الصحة العالمية تعلن عن سلالة جديدة لكورونا في اليابان

سويسرا - (أ ش أ)

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، عن إبلاغه بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في اليابان، موضحًا أنه كلما انتقل الفيروس كلما كان احتمال تغيره مرتفع، وحذر من أنه مع انتشار العدوى السريع للسلالات الجديدة فيثقل كاهل المستشفيات للغاية.

وقال مدير عام منظمة الصحة، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة مساء اليوم الاثنين بجنيف، إن المنظمة بانتظار ورود بيانات كاملة لاتخاذ قرار بشأن لقاح استرازينكا، مشيرًا إلى تنظيم اجتماع لمجموعة لمناقشة متغيرات الفيروسات وتسلسلها وتحديد الأولويات العالمية، مبينًا أن اللقاحات تمنح بصيصًا من الأمل في إنقاذ الأرواح ولكن يجب على الجميع الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين وغيرها للمساعدة في الحد من انتقال الفيروس.

وأشار أدهانوم، إلى أن فريق الخبراء الدولي على وشك القيام بزيارته إلى الصين للكشف عن منشأ فيروس كورونا، وأن الدراسات ستبدأ من مدينة ووهان للكشف عن الحالات الأولى من العدوى، حيث ستمثل البراهين العلمية أرضية الدراسات على المدى الطويل.

وشدد تادروس على أن هذا الأمر يمثل أهمية كبيرة للأمن الصحة العالمي، مؤكدًا أن المنظمة ستمهل فريق الخبراء الوقت وستدعمه بالثقة، وأضاف أن المنظمة تحث على التعاون من أجل توزيع منصف للقاحات إلى دول العالم، ووفاء البلدان بالتزاماتها في إطار مرفق كوفاكس الذي تقوده المنظمة؛ والخاص بإتاحة وصول عادل لأدوات التشخيص واللقاحات والعلاجات إلى كافة الدول بشكل عادل.

واعرب عن الأمل أن تتمكن المنظمة من إيصال اللقاحات إلى أقل البلدان نموًا في فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه إذا أٌعطى المزودون للقاحات أولوية للقيام بذلك فقد يصبح بالإمكان تحقيق ذلك في يناير الجاري.