أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري أنصار ترامب المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

الأردن ينتقد خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة في الضفة

06:18 م الإثنين 11 يناير 2021
الأردن ينتقد خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة في الضفة

أيمن الصفدي

القاهرة - (د ب أ)

انتقد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، خطط الحكومة الإسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، قائلاً إن هذه الخطوة "تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين، إنه يعمل على المضي قدمًا في بناء نحو 800 وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية.

وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع وزارء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا: "هذه الخطوة تضاف إلى خطوات إسرائيلية أخرى تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق سلام دائم وشامل".

وشارك الصفدي في الاجتماع الرباعي بالقاهرة، الذي ضم وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا بهدف بحث سبل إحياء عملية السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتوقفت المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لما يقرب من سبع سنوات بعد فشل المحاولة الأخيرة في أبريل 2014، وذلك على الرغم من جهود وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري.

وتابع الصفدي قائلا: "مثل هذه الإجراءات لا تخلق بيئة تدفع قدما نحو استئناف المفاوضات.. سنواصل العمل لتمهيد الطريق للعودة إلى المفاوضات".

ودعا وزير الخارجية الأردني إلى اتخاذ مواقف واضحة تجاه الاستيطان الإسرائيلي وتوسعته وهدم منازل الفلسطينيين ومصادرة الأراضي.

أيمن الصفدي الأردن الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو

الخبر التالى:

البرهان: ندعم جهود تحقيق التنمية والاستقرار وسط دارفور

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 149792

    عدد المصابين

  • 118900

    عدد المتعافين

  • 8197

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 88450548

    عدد المصابين

  • 63573419

    عدد المتعافين

  • 1905097

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:12 حقيبة وزارية.. مصادر تكشف تفاصيل مشاورات التعديل الوزاري المرتقب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا