‏البحرين ترحب بقرار واشنطن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

‏البحرين - (ا ش ا)

أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين، الأهمية البالغة لقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميلشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات مماثلة تجاه هذه الجماعة الإرهابية، بسبب ما ترتكبه من اعتداءات آثمة على الشعب اليمني ودول الجوار وتهديد الملاحة الدولية، ومواصلتها عرقلة كافة الجهود الهادفة للتوصل إلى سلام دائم وحل سياسي يحفظ لليمن وحدته وسلامة أراضيه.

ورحبت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الاثنين، بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، ووضع قياداتها على قائمة الإرهاب، باعتباره خطوة ضرورية لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها ضد الشعب اليمني، ومواجهة إصرار الحوثيين المستمر على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة تنفيذًا لأجندة النظام الإيراني الذي يدعمها.