أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري أنصار ترامب المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

‏البحرين ترحب بقرار واشنطن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

06:12 م الإثنين 11 يناير 2021
‏البحرين ترحب بقرار واشنطن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

البحرين

‏البحرين - (ا ش ا)

أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين، الأهمية البالغة لقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميلشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات مماثلة تجاه هذه الجماعة الإرهابية، بسبب ما ترتكبه من اعتداءات آثمة على الشعب اليمني ودول الجوار وتهديد الملاحة الدولية، ومواصلتها عرقلة كافة الجهود الهادفة للتوصل إلى سلام دائم وحل سياسي يحفظ لليمن وحدته وسلامة أراضيه.

ورحبت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الاثنين، بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، ووضع قياداتها على قائمة الإرهاب، باعتباره خطوة ضرورية لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها ضد الشعب اليمني، ومواجهة إصرار الحوثيين المستمر على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة تنفيذًا لأجندة النظام الإيراني الذي يدعمها.

هذا المحتوى من

البحرين واشنطن الحوثيين جماعة إرهابية

الخبر التالى:

الأردن ينتقد خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة في الضفة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 149792

    عدد المصابين

  • 118900

    عدد المتعافين

  • 8197

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 88450548

    عدد المصابين

  • 63573419

    عدد المتعافين

  • 1905097

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:12 حقيبة وزارية.. مصادر تكشف تفاصيل مشاورات التعديل الوزاري المرتقب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا