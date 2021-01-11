متحدث الرئاسة في أوغندا يتهم "فيسبوك" بالتدخل في انتخابات البلاد
أوغندا - (أ ش أ)
اتهم المتحدث باسم الرئاسة في أوغندا، دون وانياما، شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالتدخل في انتخابات البلاد بعد إزالة العديد من الحسابات المرتبطة بحملة الرئيس يوري موسيفيني.
وقال وانياما، في تصريحات صحفية، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن تصرف فيسبوك دليلٌ على ما تراه السلطات الأوغندية دعماً خارجياً لبوبي واين، مرشح المعارضة الرئيسي في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها يوم الخميس المقبل.
وأضاف وانياما أن "فيسبوك يتدخل في العملية الانتخابية في أوغندا، وأنه إذا أراد الناس الحصول على دليل للتدخل الخارجي، فهو لديهم الآن".
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