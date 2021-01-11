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مستشار الأمن القومي العراقي يرفض قرار الخزانة الأمريكية بحق الفياض

04:48 م الإثنين 11 يناير 2021
مستشار الأمن القومي العراقي يرفض قرار الخزانة الأمريكية بحق الفياض

قاسم الأعرجي

بغداد - أ ش أ

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، رفضه لقرار الخزانة الأمريكية بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مشيرًا إلى أن العراق يسعى لحل الأزمات وتفكيكها.

وقال مكتبه - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأثنين- إنه التقى مع السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، مشيرًا إلى أن الجانبين بحثا آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وتعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن بما يخدم مصلحة البلدين.

وأضاف الأعرجي: "نريد أن يكون العراق نقطة التقاء، كونه يستطيع أن يلعب هذا الدور، وندعوالجميع إلى أن يدركوا بأن مصلحة العراق هي العليا".

من جهته.. دعا السفير الأمريكي، الخزانة الأمريكية لتصحيح خطئها بحق شخصية حكومية، ليس من الصحيح أن تكون ضمن قوائم العقوبات.

كما بحث الجانبان اتفاق سنجار وملف مخيم الهول الحدودي مع سوريا، واستمرار التعاون في ملاحقة ماتبقى من خلايا إرهابية، ضمن الجهد الدولي المشترك للقضاء على الإرهاب.

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