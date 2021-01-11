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الصحة العالمية تعتزم تزويد اليمن بـ20% من لقاح كورونا كمرحلة أولى

04:42 م الإثنين 11 يناير 2021
الصحة العالمية تعتزم تزويد اليمن بـ20% من لقاح كورونا كمرحلة أولى

منظمة الصحة العالمية

عدن - أ ش أ

تعتزم منظمة الصحة العالمية تزويد اليمن بـ20% من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كمرحلة أولى.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبح، اليوم الإثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتور أدهم رشاد؛ لمناقشة دعم المنظمة للقطاع الصحي.

وأكد الوزير اليمني أهمية التعاون المشترك مع المنظمة، لتعزيز منظومة القطاع الصحي، وحرص الوزارة على تسهيل عملها وتذليل كل التحديات التي تواجهها، داعيا المنظمة إلى العمل من العاصمة المؤقتة عدن، مشيراً إلى أن أوضاع القطاع الصحي في اليمن تتطلب تعزيز التعاون المشترك، لتحقيق تنمية مستدامة خاصة في مجالات التجهيزات والكادر.

من جانبه، أكد الدكتور أدهم رشاد أن المنظمة ستعمل على توسيع نطاق عمل مكتب المنظمة بعدن، بما ينعكس إيجاباً على مستوى ونوعية التدخلات التي تقوم بها المنظمة في اليمن.

واستعرض رشاد عمل المنظمة لتوفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، المتوافقة مع طبيعة اليمن، بالتنسيق مع الجهات المانحة، لاستهداف الفئات ذات الأولوية القصوى، منها الكوادر الصحية بمختلف أنواعها والمواطنين من عمر 55 عاما وما فوق.

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منظمة الصحة العالمية عدن لقاح كورونا

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