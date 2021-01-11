بايدن يرشح ويليام بيرنز لرئاسة الاستخبارات المركزية

واشنطن - أ ش أ

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الاثنين، نائب وزير الخارجية الأسبق ويليام بيرنز لشغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).

وأوضح فريق بايدن الانتقالي - في بيان نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، في نسختها الإلكترونية - أن بيرنز دبلوماسي محترف تقاعد في عام 2014 بعد أن خدم في السلك الدبلوماسي الأمريكي لمدة 33 عاما، وشغل عددا من المناصب المتعلقة بالأمن القومي في خمس إدارات أمريكية ديمقراطية وجمهورية، وعمل سفيرا للولايات المتحدة لدى روسيا بين عامي 2005 و2008، وسفيرا لها في الأردن منذ عام 1998 إلى عام 2001.

ووصف فريق بايدن، بيرنز بأنه "محترف بارع تملؤه النزاهة"، مضيفا أنه سيحقق الاستقلالية التي يتطلبها أمن البلاد القومي.

ومن جانبه، قال بايدن "بيل بيرنز دبلوماسي نموذجي لديه عقود من الخبرة على الساحة العالمية في الحفاظ على أمن وسلامة شعبنا وبلادنا".. مضيفا أنه "يشاركني إيماني العميق بأن الاستخبارات يجب أن تكون لا سياسية، وأن خبراء الاستخبارات المتفانين الذين يخدمون أمتنا يستحقون منا الامتنان والاحترام، وسيقدم السفير بيرنز المعرفة والحكمة ووجهة النظر التي نحتاجها لمنع التهديدات ومواجهتها قبل أن يتسنى لها الوصول إلى شواطئنا".