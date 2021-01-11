مجلس النواب يعقد الجلسة الافتتاحية غدًا.. و4 جلسات إجرائية تنتهي الخميس

القاهرة- (أ ش أ):

يعقد مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني، غدًا الثلاثاء، ويواصل عقد أربع جلسات إجرائية على مدار ثلاثة أيام متتالية تنتهي الخميس المقبل.

وأوضح جدول أعمال الجلسات الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه ستعقد فى مستهل الفصل التشريعي الثاني لدور الانعقاد العادي الأول الجلسة الإجرائية الأولى غدًا الثلاثاء (الساعة الحادية عشرة صباحًا).

ويتم خلال الجلسة عرض قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وجولات الاقتراع ونتائجها، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسـنة 2021 بتعيـين 28 من أعضاء مجلس النواب.

وعقب ذلك يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية.. وتجرى إجراءات انتخاب رئيس ووكيلي المجلس.

وتعقد الجلسة الإجرائية الثانية في دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني يوم الأربعاء الموافق 13 من يناير 2021 (الساعة الحادية عشرة صباحًا)، ويتم خلال الجلسة إعلان قوائم اللجان النوعية لمجلس النواب الجديد؛ وفتح الباب أمام تقديم الاقتراحات والاعتراضات مكتوبة من الأعضاء عليها.

ويواصل مجلس النواب عقد الجلسات الإجرائية، حيث يعقد الجلسة الإجرائية الثالثة يوم الخميس (الساعة الحادية عشرة صباحًا)، ويتم خلال الجلسة إعلان قوائم اللجان النوعية لمجلس النواب في صورتها النهائية؛ بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء عليها.

كما يشمل جدول أعمال مجلس النواب عقد الجلسة الإجرائية الرابعة يوم الخميس (الساعة الثالثة مساءً).

وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي أشار إلى أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، ستنعقد وسط إجراءات احترازية مُشددة في إطار جائحة "كورونا"، مؤكدًا الحرص الكامل على خروج الجلسة الافتتاحية للمجلس في أفضل صورة لها.

وقال: إن كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية تتم في ظل التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس"كورونا" المستجد؛ ومن المقرر أداء اليمين الدستورية على قسمين، حيث يبدأ نواب الفردي منذ الساعة الحادية عشرة في أداء اليمين الدستورية، ويبدأ نواب القائمة في الساعة الثانية ظهرًا أداء اليمين، مشيرًا إلى أنه تم إعداد استراحات موصولة بالقاعة ليتواجد فيها النواب في أوقات التناوب، مضيفا أنه عقب الانتهاء من أداء اليمين سيتم إجراء انتخابات رئاسة المجلس يعقبها انتخابات الوكيلين.