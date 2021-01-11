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النمسا تعتمد لقاح "استرازينكا" ضد كورونا نهاية يناير الجاري

03:05 م الإثنين 11 يناير 2021
النمسا تعتمد لقاح "استرازينكا" ضد كورونا نهاية يناير الجاري

لقاح أسترازينكا

فيينا - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة النمساوية أنه سيتم اعتماد لقاح " أكسفورد – استرازينكا " لمكافحة فيروس كورونا في النمسا والاتحاد الأوروبي فى نهاية يناير الجاري.

وقالت مصادر في الوزارة اليوم الاثنين، أنه تم التعاقد على 400 مليون جرعة من اللقاح للمساعدة في نشر اللقاحات على نطاق واسع في الاتحاد الاوروبي .

وذكرت المصادر أن لقاح " استرازينكا " من المخطط له أن يكون العمود الفقري لتغطية التطعيم لعامة الناس بسبب سهولة تخزينه لفترة طويلة في درجة حرارة الثلاجة العادية وهي من 2 إلى 8 درجات مئوية، مشيرة الى أن اللقاح حصل بالفعل على موافقة التسويق في بريطانيا.

من جانب آخر، حذرت دراسة طبية صادرة عن جامعة أكسفورد من أن لقاح استرازينكا أقل في الفعالية من بقية اللقاحات ويصل إلى 70 % مقابل أكثر من 90 % للقاحي " فايزر– بيونتك " و" مودرنا"، مشيرة إلى أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تعتمد أي لقاح ضد الفيروس بنسبة حماية تبلغ 50 في المئة.

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Asha
لقاح استرازينكا النمسا فيروس كورونا مكافحة فيروس كورونا

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