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نتانياهو يأمر ببناء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

02:57 م الإثنين 11 يناير 2021
نتانياهو يأمر ببناء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

بنيامين نتانياهو

(أ ف ب)

أمر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الاثنين، ببناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

ويأتي هذا القرار قبل أقل من 10 أيام من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السلطة في واشنطن خلفاً لدونالد ترامب الذي شهدت ولايته إطلاق خطة سلام عارضتها السلطة الفسلطينية بشدّة.

وقال مكتبه في بيان باللغة العربية "أوعز رئيس الوزراء بدفع مشروع بناء حوالي 800 وحدة سكنية في مناطق يهودا والسامرة" في إشارة إلى الاسم التوراتي للضفة الغربية، مضيفاً "من بينها في بلدتي نوفي نيحاميا وتال ميناشيه حيث سكنت إستير هورغن".

وهورغن التي تحمل الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية، وجدت مقتولة ليل 21 ديسمبر بالقرب من تلك المستوطنة غرب مدينة جنين في شمال الأراضي الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي انه اعتقل فلسطينيا بتهمة قتلها.

وأشار البيان إلى "بناء ما يزيد عن 200 وحدة سكنية في ريحاليم (جنوب مينة نابلس)ونوفي نيحاميا (شرق محافظة سلفيت)وذلك كجزء من تنظيم" المستوطنتين.

كما أكد البيان أن نتانياهو الذي ييتطلع إلى خوض انتخابات 23 مارس التشريعية المبكرة، أمر "برفع خطة لبناء حوالي 400 وحدة سكنية إضافية في كل من بيت إيل وإفياتار وشافي شومرون وشخونات هفاتيكيم والمنطقة الصناعية بركان وكرني شومرون وجفعات زئيف، إلى مجلس التخطيط الأعلى لتتم المصادقة عليها خلال جلسته المقبلة".

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بنيامين نتانياهو حدة استيطانية الضفة الغربية جو بايدن

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