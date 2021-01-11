بوتين يهنئ جباروف لفوزه برئاسة قيرغيزستان

كتب بوتين - في رسالته التي نشرها موقع الكرملين، اليوم الاثنين، ونقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "أرجو أن تتقبلوا خالص التهنئة على انتخابكم لمنصب الرئيس".

وأعرب الرئيس الروسي عن أمله في أن تساهم أنشطة جباروف كرئيس للدولة في بناء العلاقات الروسية القرغيزية في مختلف المجالات، متمنيا لجابروف كل النجاح والازدهار.