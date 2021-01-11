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طيران الإمارات تعلن توسيع عملياتها في الأمريكتين

01:25 م الإثنين 11 يناير 2021
طيران الإمارات تعلن توسيع عملياتها في الأمريكتين

طيران الإمارات

دبي - (د ب أ):

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الاثنين، توسيع عملياتها في الأمريكتين.

وذكرت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها سوف تستأنف خدماتها من دون توقف إلى كل من سياتل (اعتبارا من 1 فبراير) ودالاس وسان فرانسيسكو (اعتبارا من 2 مارس)، ما سيوفر لعملائها سفرا سلسا.

ومع إضافة هذه الوجهات الثلاث تصل شبكة طيران الإمارات في أمريكا الشمالية إلى عشر وجهات، ذلك أن الشركة سبق وأن استأنفت خدماتها إلى كل من بوسطن وشيكاغو وهيوستن ولوس أنجليس ونيويورك جيه إف كيه وتورنتو وواشنطن العاصمة.

وستعمل خدمة سان فرانسيسكو بمعدل أربع رحلات أسبوعيا، بينما ستعمل خدمتا سياتل بمعدل أربع رحلات أسبوعيا ودالاس بثلاث رحلات.

كما ستوفر طيران الإمارات لعملائها مزيدا من الخيارات بزيادة عدد رحلاتها إلى كل من نيويورك ولوس أنجليس وساو باولو.

وتواصل طيران الإمارات استئناف عملياتها بصورة تدريجية عبر شبكتها، وتخدم حاليا 114 وجهة في القارات الست.

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