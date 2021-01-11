أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

إيطاليا تشيد بدور الأردن في استقرار الشرق الأوسط

11:14 ص الإثنين 11 يناير 2021
إيطاليا تشيد بدور الأردن في استقرار الشرق الأوسط

لويجي دي مايو

روما - أ ش أ

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، إن الأردن يلعب دورا أساسيا في الاستقرار الإقليمي، معربا عن تقدير بلاده لسياسة الاعتدال التي تنتهجها عمان في المنطقة والتزامها بمكافحة الإرهاب وتنظيم "داعش".

وأضاف دي مايو - خلال لقائه نظيره الأردني أيمن الصفدي في أثناء زيارته للعاصمة عمّان - إننا "ركزنا في حديثنا على الأزمة السورية والوضع في العراق وأنه أشار للصفدي إلى أن الأردن بمقدوره أن يضطلع بدور ذي أولوية في إعادة الإعمار المستقبلية للبلدين الجارين العراق وسوريا وعلى صعيد الأمن القومي أيضًا".

وأشار - بحسب ما ذكرته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الإثنين - إلى أنه "علاوة على ذلك، فإن حماية استقرار العراق من أولويات بلدينا فهي في وضع حرج ويحتاج إلى مساعدة دولية لمواجهة تحديات عديدة وإن إيطاليا مستعدة بالتأكيد لدعم هذه العملية بشكل ملموس".

هذا المحتوى من

لويجي دي مايو روما إيطاليا الإرهاب

الخبر التالى:

فرنسا تحذر من سيناريو عودة ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 149792

    عدد المصابين

  • 118900

    عدد المتعافين

  • 8197

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 88450548

    عدد المصابين

  • 63573419

    عدد المتعافين

  • 1905097

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:طقس 48 ساعة.. ارتفاع الحرارة 6 درجات وتحذير جديد من الأرصاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا