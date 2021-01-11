ألمانيا تسجل 12 ألفًا و497 إصابة بفيروس كورونا

برلين - (أ ش أ):

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 12 ألفًا و497 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و921 ألفا و24 حالة.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه سجل 343 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 40 ألفًا و686 حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي مليون و525 ألفًا و300 حالة تماثلت للشفاء من المرض بينما هناك 334 ألفًا و800 حالة نشطة في البلاد.