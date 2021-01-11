عدد الإصابات بكورونا في قارة افريقيا يتجاوز 3 ملايين حالة
جوهانسبرج - (د ب أ):
تجاوز عدد الإصابات بكوفيد-19 في قارة إفريقيا حتى مساء الأحد 3 ملايين حالة مؤكدة، من بينها أكثر من 72 الف حالة وفاة، وفقًا للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وتمثل جنوب إفريقيا أكثر من 30٪ من إجمالي إصابات القارة بأكثر من 2ر1 مليون حالة تم الإبلاغ عنها، بما في ذلك 32 ألفا و 824 حالة وفاة.
وربما يعزى السبب وراء ارتفاع عدد حالات الإصابة في جنوب إفريقيا إلى قيام الدولة بإجراء عدد اكبر من الفحوصات مقارنة بالعديد من البلدان الأفريقية الأخرى.
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