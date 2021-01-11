وزير الخزانة الأمريكية يكشف سبب قطع جولته في الشرق الأوسط
قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، صباح اليوم الاثنين، إنه قرر قطع جولته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل التركيز على عملية انتقال السلطة في واشنطن، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
وكان مصدر مطلع أكد مساء السبت الماضي، أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، سيختصر جولة لسبع دول ويعود إلى الولايات المتحدة في عطلة نهاية الأسبوع الجاري بصورة مبكرة عما كان متوقعًا، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وذكر المصدر غير المصرح له بالحديث علنًا عن هذا الأمر، أن عودة منوتشين تأتي استمرارًا لدوره فى دوائر القيادة الأمريكية خلال فترة اضطرابات في الولايات المتحدة، ولا تتعلق بأي خطة لمتابعة تنحية الرئيس دونالد ترامب من خلال التعديل الخامس والعشرين لدستور الولايات المتحدة.
ومنوتشين حاليًا في منتصف رحلة تستغرق 10 أيام إلى الشرق الأوسط وإفريقيا.
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