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وزير أمريكي سابق: لم يعد بإمكاني أن أطلق على نفسي إنني جمهوري

12:49 ص الإثنين 11 يناير 2021
وزير أمريكي سابق: لم يعد بإمكاني أن أطلق على نفسي إنني جمهوري

وزير خارجة أمريكا الأسبق كولن باول

واشنطن - (د ب أ)
قال وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول، مساء الأحد إنه لم يعد بإمكانه أن يطلق على نفسه أنه عضو في الحزب الجمهوري.

وفي حديثه لشبكة "سي إن إن"، قال الجنرال المتقاعد ذو الأربع نجوم، إن قرار العديد من أعضاء الكونجرس الجمهوريين بدعم الرئيس دونالد ترامب جعله ينأى بنفسه عن الحزب.

وقال باول "لهذا السبب لم يعد بإمكاني أن أطلق على نفسي زميل في الحزب الجمهوري". وأضاف "أنا مجرد مواطن صوت للجمهوريين وصوت للديمقراطيين طوال مسيرتي المهنية. وفي الوقت الراهن أنا أشاهد بلدي فقط ولست مهتمًا بالأحزاب".

كما انتقد باول المشرعين الجمهوريين لفشلهم في الوقوف في وجه الرئيس دونالد ترامب في محاولة لحماية مسيرتهم السياسية، قائلا إننا بحاجة إلى أشخاص "الذين سيتحدثون بالحقيقة".

وعمل باول وزيراً للخارجية في إدارة جورج دبليو بوش، ورئيساً لهيئة الأركان المشتركة في عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، ومستشاراً للأمن القومي في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريجان.

كولن باول واشنطن ترامب

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