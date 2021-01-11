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المغرب: عفو ملكي يشمل 756 شخصًا بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال

12:15 ص الإثنين 11 يناير 2021
المغرب: عفو ملكي يشمل 756 شخصًا بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال

الملك محمد السادس

المغرب - (أ ش أ)

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمرًا بالعفو على 756 شخصًا من المحكوم عليهم من مختلف محاكم المملكة، وذلك بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.
ذكرت وزارة العدل المغربية، في بيان مساء أمس الأحد، أنه بمناسبة ذكرى 11 يناير المجيدة لهذه السنة 1442 هجرية 2021 ميلادية أصدر الملك محمد السادس أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة المغربية وعددهم 756 شخصا منهم 493 سجينًا قيد الاعتقال و263 شخصًا في حالة سراح.

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محمد السادس المغرب وزارة العدل المغربية

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